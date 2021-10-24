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У тюремній лікарні планується ліквідація Саакашвілі - адвокат

Київ • УНН

 • 31324 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У тюремній лікарні планується імітувати бунт з метою ліквідації експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Про це заявив адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія, передає Новости-Грузия, інформує УНН.

У тюремній лікарні планується ліквідація Саакашвілі - адвокат

Деталі

Саакашвілі продовжує голодування в Руставський в'язниці вже 24-й день. Лікарський консиліум, сформований при МОЗ Грузії, рекомендує перевести його в багатофункціональну клініку змішаного типу. У Мін'юсті згодні госпіталізувати експрезидента в лікарню глданської в'язниці в Тбілісі, наполягаючи, що вона підходить для голодуючих в'язнів.

"Перевід в тюремну лікарню буде пов'язаний з проблемами безпеки і, за нашою інформацією, ці проблеми будуть імітовані нинішньою владою країни. Буде, так званий, імітований бунт, який закінчиться ліквідацією Михайла Саакашвілі", - сказав Гварамія.

Адвокати вимагають, щоб влада в найближчі години вирішили питання госпіталізації експрезидента в багатопрофільну клініку, де зможуть забезпечити безпеку Саакашвілі і подбати про його здоров'я з урахуванням усіх потреб.

"Існує ризик зупинки серця. У клініці повинна бути кардіологічна служба другого рівня. Зокрема, інтервенційна кардіологія, лабораторія ангіокардіологіі, імплантація кардіостимулятора ендокарда, імплантація і катетерна абляція, лікування стенокардії і тромботичних ускладнень. У тюремній лікарні це неможливо", - заявив Гварамія.

Він звернувся до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарія з проханням про сприяння. Адвокати також вимагають роз'яснень від глави МОЗ Катерини Тікарадзе і міністра юстиції Раті Брегадзе. Напередодні Брегадзе звинуватив особистого лікаря Саакашвілі і одного з членів консиліуму Ніколоза Кипшидзе у брехні, заявивши, що питання переведення експрезидента в клініку цивільного сектора з ним не обговорювали.

Доповнення

Експрезидент був затриманий 1 жовтня в Тбілісі після того, як таємно прибув до Грузії з України. Саакашвілі вважає себе політичним в'язнем і відразу після арешту оголосив голодування в знак протесту. Через погіршення стану здоров'я, експрезиденту провели переливання крові.

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