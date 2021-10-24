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В тюремной больнице планируется ликвидация Саакашвили - адвокат

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. В тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия, передает Новости-Грузия, информирует УНН.

В тюремной больнице планируется ликвидация Саакашвили - адвокат

Детали

Саакашвили продолжает голодовку в Руставский тюрьме уже 24-й день. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных.

"Перевод в тюремную больницу будет связан с проблемами безопасности и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешней властью страны. Будет, так называемый, имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михаила Саакашвили", - сказал Гварамия.

Адвокаты требуют, чтобы власти в ближайшие часы решили вопрос госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Саакашвили и позаботиться о его здоровье с учетом всех потребностей.

"Существует риск остановки сердца. В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений. В тюремной больнице это невозможно", - заявил Гварамия.

Он обратился к Народному защитнику Грузии Нино Ломджария с просьбой о содействии. Адвокаты также требуют разъяснений от главы Минздрава Екатерины Тикарадзе и министра юстиции Рати Брегадзе. Накануне Брегадзе обвинил личного врача Саакашвили и одного из членов консилиума Николоза Кипшидзе во лжи, заявив, что вопрос перевода экс-президента в клинику гражданского сектора с ним не обсуждали.

Дополнение

Экс-президент был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста объявил голодовку в знак протеста. Из-за ухудшения состояния здоровья, экс-президенту провели переливание крови.

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