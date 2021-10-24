Премьер Грузии назвал бредом заявление о подготовке ликвидации Саакашвили

Детали

Гарибашвили назвал слова защитника “очередной попыткой поставить театрализованное представление, которое завершится крахом”.

“Это полный бред и провокация. Население отлично понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в предстоящую субботу панику. Эта неделя будет напряженной, появятся и другие лживые заявления... В тюремной больнице Саакашвили проведут все необходимые процедуры, после чего вернут в камеру”, — сказал Гарибашвили журналистам.

Дополнение

Ранее Ника Гварамия заявил о плане действующих властей ликвидировать бывшего главу государства. Гварамия утверждает, что сделать это они хотят в тюремной больнице, куда экс-президента перевезут из Руставской тюрьмы в ближайшее время.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. Экс-президент уже 25-й день держит голодовку. Ему предъявлено пять обвинений. Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и злостном использовании служебных полномочий. Еще два обвинения, в том числе одно — в растрате государственных средств на личные нужды, продолжают рассматриваться в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы 28 сентября — было предъявлено 20 октября.