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Премьер Грузии назвал бредом заявление о подготовке ликвидации Саакашвили

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал “бредом и провокацией” заявление адвоката Ники Гварамия о готовящейся ликвидации экс-президента Михаила Саакашвили, пишет УНН со ссылкой на местный “Первый телеканал”.

Премьер Грузии назвал бредом заявление о подготовке ликвидации Саакашвили

Детали

Гарибашвили назвал слова защитника “очередной попыткой поставить театрализованное представление, которое завершится крахом”.

“Это полный бред и провокация. Население отлично понимает, почему сторонники Саакашвили хотят посеять до выборов в предстоящую субботу панику. Эта неделя будет напряженной, появятся и другие лживые заявления... В тюремной больнице Саакашвили проведут все необходимые процедуры, после чего вернут в камеру”, — сказал Гарибашвили журналистам.

Дополнение

Ранее Ника Гварамия заявил о плане действующих властей ликвидировать бывшего главу государства. Гварамия утверждает, что сделать это они хотят в тюремной больнице, куда экс-президента перевезут из Руставской тюрьмы в ближайшее время.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. Экс-президент уже 25-й день держит голодовку. Ему предъявлено пять обвинений. Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и злостном использовании служебных полномочий. Еще два обвинения, в том числе одно — в растрате государственных средств на личные нужды, продолжают рассматриваться в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы 28 сентября — было предъявлено 20 октября.

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