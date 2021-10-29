Прем'єр Грузії вкотре виключив передачу Саакашвілі Україні

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 54279 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 100247 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 87806 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 97211 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 73607 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 67209 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 146070 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 85933 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 247620 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

9 квітня, 03:30 • 107855 перегляди

День національної єдності в Грузії, День Вінстона Черчилля, День антикваріату: що відзначають у світі 9 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
91%
Популярнi новини

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 20805 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 22557 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 19404 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 17904 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 23061 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 112666 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 146047 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 247609 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 420665 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 410716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 22695 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 28577 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 29254 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 30746 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 80775 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Прем'єр Грузії вкотре виключив передачу Саакашвілі Україні

Київ • УНН

 • 23376 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Дострокове звільнення колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі або його передачу Україні виключено, заявив грузинський прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі в інтерв’ю місцевому телеканалу Imedi, пише УНН.

Прем'єр Грузії вкотре виключив передачу Саакашвілі Україні

Деталі

За його словами, обидва ці варіанти розвитку подій означали б, що влада Грузії “не поважає законів країни”.

“Якщо ми зробимо одне чи інше, це означає, що весь наш уряд має написати заяву і наступного дня піти у відставку”, — сказав Гарібашвілі в інтерв’ю грузинському телеканалу.

Він також розповів, що Саакашвілі не переводять на лікування до приватної клініки, щоб уникнути зіткнень його прихильників з поліцією. За словами прем’єра, у приватній клініці “немає жодних умов безпеки”. “Нам доведеться розставляти поліцію, застосовувати спеціальні засоби і перебувати у вічному хаосі та заворушеннях”, — переконаний Іраклій Гарібашвілі.

Контекст

Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі. Він засуджений заочно до трьох та шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та злісному використанні службових повноважень. Ще два звинувачення, зокрема у розтраті держкоштів на особисті потреби, поки що розглядаються у суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було висунуто політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування. Цього тижня йому знадобилася допомога реаніматолога.

Раніше прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав “маячнею і провокацією” заяву адвоката Нікі Гварамії про ліквідацію експрезидента Михайла Саакашвілі, що готується.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$64.77
Bitcoin
$82,008.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.67
Ethereum
$1,619.60