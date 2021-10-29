Прем'єр Грузії вкотре виключив передачу Саакашвілі Україні

Деталі

За його словами, обидва ці варіанти розвитку подій означали б, що влада Грузії “не поважає законів країни”.

“Якщо ми зробимо одне чи інше, це означає, що весь наш уряд має написати заяву і наступного дня піти у відставку”, — сказав Гарібашвілі в інтерв’ю грузинському телеканалу.

Він також розповів, що Саакашвілі не переводять на лікування до приватної клініки, щоб уникнути зіткнень його прихильників з поліцією. За словами прем’єра, у приватній клініці “немає жодних умов безпеки”. “Нам доведеться розставляти поліцію, застосовувати спеціальні засоби і перебувати у вічному хаосі та заворушеннях”, — переконаний Іраклій Гарібашвілі.

Контекст

Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі. Він засуджений заочно до трьох та шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та злісному використанні службових повноважень. Ще два звинувачення, зокрема у розтраті держкоштів на особисті потреби, поки що розглядаються у суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було висунуто політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування. Цього тижня йому знадобилася допомога реаніматолога.

Раніше прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав “маячнею і провокацією” заяву адвоката Нікі Гварамії про ліквідацію експрезидента Михайла Саакашвілі, що готується.