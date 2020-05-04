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Премьер: бизнес может готовиться к открытию

Киев • УНН

 • 13636 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Малый и средний бизнес может готовиться к открытию. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

Премьер: бизнес может готовиться к открытию

“Сегодня, это (ослабление карантина — ред) месседж для бизнеса, он может готовиться”, — сказал Шмыгаль.

Он пояснил, что с 11 мая может начать свою работу малый бизнес и средний бизнес.

“С 11 мая мы предполагаем облегчения карантина. Они предусматривают от открытия парков, скверов, площадок, открытие заведений общественного питания, открытие магазинов непродовольственных групп компаний. Это будет реализовываться при соответствующих норм, параметров, протоколов, которые прописывает Минздрав, главный санитарный врач, для того, чтобы обеспечить безопасность граждан ... ослабление карантина приводит к началу работы малого и среднего бизнеса. Это решение для того, чтобы бизнес до 11 мая мог подготовиться — это и закупка товаров, и дезинфекция”, — пояснил Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что за эти дни предприниматели должны подготовиться, чтобы соблюдать санитарные нормы и подготовить точки до открытия.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 12331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 303 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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