Прем'єр: бізнес може готуватись до відкриття

“Сьогодні, це (послаблення карантину — ред) меседж для бізнесу, що він може готуватись”, — сказав Шмигаль.

Він пояснив, що з 11 травня може розпочати свою роботу малий бізнес.

“З 11 травня ми передбачаємо полегшення карантинних обмежень. Вони передбачають від відкриття парків, скверів, майданчиків, відкриття закладів громадського харчування, відкриття магазинів непродовольчих груп компаній. Це буде реалізовуватись за відповідних норм, параметрів, протоколів, які прописує МОЗ, головний санітарний лікар, для того, щоб забезпечити безпеку громадян... послаблення карантину призводить до початку роботи малого й середнього бізнесу. Це рішення для того, щоб бізнес до 11 травня мав змогу підготуватися — це і закупівля товарів, і дезінфекція”, — пояснив Шмигаль.

Шмигаль підкреслив, що за ці дні підприємці мають підготуватися, щоб дотримуватися санітарних норм та підготувати точки до відкриття.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 303 — летальні.

Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.