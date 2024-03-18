Премьер заявил о "точке невозврата" в войне в Украине относительно последствий для Европы

Война в Украине приближается к "точке невозврата", ни одна страна не останется незатронутой. ЕС должен сохранить свое единство. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию Euractiv, передает УНН.

"Мы проходим через точку невозврата", - заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос о своей оценке текущей ситуации.

Также он добавил, что "ни одна страна не останется незатронутой", если не будет справедливого исхода войны.

"Президент россии владимир путин рассчитывает на разрушение нашего единства - мы должны разочаровать его и оставаться едиными столько, сколько потребуется для победы в этой войне", - сказал Шмыгаль, подчеркнув необходимость "спасти единство ЕС, внутри Украины и внутри стран-членов ЕС".

Как отмечает издание, ожидается, что лидеры ЕС обсудят дальнейшую долгосрочную военную помощь Киеву и проведут стратегические дебаты о том, какой они видят траекторию развития войны россии в Украине.

Дополнение

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что исход войны России против Украины решится в этом году - весной и летом.