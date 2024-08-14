Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что россия должна заплатить за разрушения, которые она нанесла Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции со своим финским коллегой Петтери Орпо, передает УНН со ссылкой на Yle.

Детали

Как сообщается, оба премьер-министра выразили поддержку Украины в войне против россии, а также подчеркнули необходимость ЕС увеличить расходы на оборону. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Украина имеет право обороняться, а также проводить операцию в Курской области. Премьер Эстонии также согласился с этой позицией.

Ясно, что россия представляет постоянную угрозу. (президент рф владимир -ред) путин уважает только силу - заметил Орпо.

По мнению премьер-министра Эстонии, россия должна заплатить за разрушения, которые она нанесла Украине.

Дополнение

Главы правительств также прокомментировали информацию об ордере на арест украинского водолаза за диверсию на газопроводе "Северный поток" осенью 2022 года. Премьер-министры заявили, что этот вопрос находится на контроле властей.

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