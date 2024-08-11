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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Предвыборный штаб Трампа обвинил Иран во взломе электронной почты

Предвыборный штаб Трампа обвинил Иран во взломе электронной почты

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 03:32  •  6169 просмотра

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Предвыборный штаб Трампа заявил о взломе компьютеров, обвинив Иран. Это произошло после отчета Microsoft о попытках иностранного вмешательства в выборы США 2024 года.

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа заявил, что их компьютеры были взломаны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что штаб предположил, что к краже и распространению конфиденциальных внутренних документов причастны иранские деятели. Команда не предоставила никаких конкретных доказательств, но это заявление появилось на следующий день после отчета Microsoft. В нем подробно описывались попытки иностранных агентов вмешаться в предвыборную кампанию 2024 года в США.

В частности, приводится пример того, как в июне подразделение иранской военной разведки отправило "фишинговое электронное письмо высокопоставленному лицу президентской кампании со взломанного адреса электронной почты бывшего старшего советника".

Представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг обвинил во взломе иностранные источники, которые враждебно настроены по отношению к США.

Эти документы были получены незаконным путем из иностранных источников, враждебных Соединенным Штатам, с целью помешать выборам 2024 года и посеять хаос в ходе нашего демократического процесса,

- сказал Чунг.

Харрис уверенно обходит Трампа в трех ключевых штатах - NYT10 августа 2024, 20:56 • 18903 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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