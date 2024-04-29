Представитель Telegram заявил, что украинских ботов временно заблокировали из-за "ложного срабатывания"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
  •  102467 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  166908 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  147113 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  183096 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159664 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142286 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126665 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97527 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85787 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154052 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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26 апреля 2024, 13:52  •  254480 просмотра
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26 апреля 2024, 06:43  •  282336 просмотра

Представитель Telegram заявил, что украинских ботов временно заблокировали из-за "ложного срабатывания"

Telegram временно отключил официальных украинских правительственных ботов из-за "ложного срабатывания", но впоследствии возобновил их работу без предоставления дополнительных деталей.

Война •   •  7945 просмотра
Представитель Telegram заявил, что украинских ботов временно заблокировали из-за "ложного срабатывания"

В Киеве презентуют 274 предмета археологии и монеты, которые Эстония вернула Украине

274 археологических предмета и монеты, изъятые на эстонской границе, будут представлены в Национальном музее истории Украины в Киеве 30 апреля, в частности скифские и средневековые украшения, монеты византийских императоров и парадная конская сбруя.

Культура •   •  7219 просмотра
В Киеве презентуют 274 предмета археологии и монеты, которые Эстония вернула Украине

Президент: россия использует в свою пользу задержки с поставками оружия Украине

россия использует задержки с поставками оружия в Украину, чтобы получить преимущество на фронте. Украина и НАТО работают над тем, чтобы сорвать наступательные планы россии.

Война •   •  8502 просмотра
Президент: россия использует в свою пользу задержки с поставками оружия Украине

Украина заслуживает приглашения в НАТО - Зеленский - Зеленский

Украина и НАТО достигли самого высокого уровня отношений со времен независимости Украины, но Украина будет в Альянсе, поскольку это имеет решающее значение для европейской и евроатлантической безопасности, заявил Президент Зеленский.

политика •   •  7604 просмотра
Украина заслуживает приглашения в НАТО - Зеленский - Зеленский

Зеленский: отношения Украина-НАТО на самом высоком уровне, но еще не на максимально возможном

Украина и НАТО достигли самого высокого уровня отношений со времен независимости Украины, но не максимально возможного, о чем говорили Президент Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Столтенберг во время визита Столтенберга в Украину.

политика •   •  7998 просмотра
Зеленский: отношения Украина-НАТО на самом высоком уровне, но еще не на максимально возможном

Неизвестные лица блокируют возвращение "Межигорья" в государственную собственность

Неизвестные лица заблокировали въезд в государственный парк "Межигорье", препятствуя межведомственной комиссии передать арестованное имущество парка в государственную собственность.

Общество •   •  11108 просмотра
Неизвестные лица блокируют возвращение "Межигорья" в государственную собственность

Зеленский обсудил со Столтенбергом создание специального Фонда поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с Президентом Зеленским в Киеве и обсудил создание фонда на 100 миллиардов евро в течение 5 лет для финансовой поддержки обороны Украины.

Война •   •  12484 просмотра
Зеленский обсудил со Столтенбергом создание специального Фонда поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

По мнению старшего экономиста CASE Украина Владимира Дубровского, предложенный Даниилом Гетьманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса" имеет целью разделить предпринимателей и подорвать их усилия по налоговой реформе.

Экономика •   •  65696 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

Генсек НАТО в Киеве прислал месседж: "Больше поддержки уже в пути"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев и встретился с президентом Зеленским, заверив, что поддержка Украины будет расти, и подтвердив обязательства НАТО поставить Украину на необратимый путь к вступлению в Альянс.

Война •   •  11062 просмотра
Генсек НАТО в Киеве прислал месседж: "Больше поддержки уже в пути"

На временно оккупированных территориях готовится ряд кадровых перестановок - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины готовится ряд кадровых изменений, включая возможное увольнение или заключение гауляйтеров, поскольку в кремле происходит перераспределение влияния из-за обновления власти путиным.

Война •   •  10052 просмотра
На временно оккупированных территориях готовится ряд кадровых перестановок - ЦНС