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Представитель Telegram заявил, что украинских ботов временно заблокировали из-за "ложного срабатывания"
Telegram временно отключил официальных украинских правительственных ботов из-за "ложного срабатывания", но впоследствии возобновил их работу без предоставления дополнительных деталей.
В Киеве презентуют 274 предмета археологии и монеты, которые Эстония вернула Украине
274 археологических предмета и монеты, изъятые на эстонской границе, будут представлены в Национальном музее истории Украины в Киеве 30 апреля, в частности скифские и средневековые украшения, монеты византийских императоров и парадная конская сбруя.
Президент: россия использует в свою пользу задержки с поставками оружия Украине
россия использует задержки с поставками оружия в Украину, чтобы получить преимущество на фронте. Украина и НАТО работают над тем, чтобы сорвать наступательные планы россии.
Украина заслуживает приглашения в НАТО - Зеленский - Зеленский
Украина и НАТО достигли самого высокого уровня отношений со времен независимости Украины, но Украина будет в Альянсе, поскольку это имеет решающее значение для европейской и евроатлантической безопасности, заявил Президент Зеленский.
Зеленский: отношения Украина-НАТО на самом высоком уровне, но еще не на максимально возможном
Украина и НАТО достигли самого высокого уровня отношений со времен независимости Украины, но не максимально возможного, о чем говорили Президент Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Столтенберг во время визита Столтенберга в Украину.
Неизвестные лица блокируют возвращение "Межигорья" в государственную собственность
Неизвестные лица заблокировали въезд в государственный парк "Межигорье", препятствуя межведомственной комиссии передать арестованное имущество парка в государственную собственность.
Зеленский обсудил со Столтенбергом создание специального Фонда поддержки украинской обороны объемом 100 млрд евро
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с Президентом Зеленским в Киеве и обсудил создание фонда на 100 миллиардов евро в течение 5 лет для финансовой поддержки обороны Украины.
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
По мнению старшего экономиста CASE Украина Владимира Дубровского, предложенный Даниилом Гетьманцевым законопроект о "клубе белого бизнеса" имеет целью разделить предпринимателей и подорвать их усилия по налоговой реформе.
Генсек НАТО в Киеве прислал месседж: "Больше поддержки уже в пути"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев и встретился с президентом Зеленским, заверив, что поддержка Украины будет расти, и подтвердив обязательства НАТО поставить Украину на необратимый путь к вступлению в Альянс.
На временно оккупированных территориях готовится ряд кадровых перестановок - ЦНС
На временно оккупированных территориях Украины готовится ряд кадровых изменений, включая возможное увольнение или заключение гауляйтеров, поскольку в кремле происходит перераспределение влияния из-за обновления власти путиным.