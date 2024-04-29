Представитель Telegram заявил, что украинских ботов временно заблокировали из-за "ложного срабатывания"

Представитель Telegram заявил, что официальные боты СБУ, ГУР и Минцифры были заблокированы из-за "ошибочного срабатывания", сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Представитель Telegram сообщил, что боты были "временно отключены из-за ложного срабатывания, но с тех пор были восстановлены", не вдаваясь в подробности", - пишет издание.

Дополнение

На прошлой неделе основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что его компания получила официальный запрос от Apple о некоторых изменениях в отношении каналов "общих новостей и пропаганды", доступных украинским пользователям. Тогда он добавил, что компания "по-прежнему будет блокировать учетные записи и ботов, которые собирают координаты для нанесения ударов или публикуют прямую личную информацию с призывами к насилию".

"Определенных изменений" в Telegram не избежать для пользователей с украинскими SIM-картами - Дуров