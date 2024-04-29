Представник Telegram заявив, що українських ботів тимчасово заблокували через "помилкове спрацювання"
Київ • УНН
Telegram тимчасово відключив офіційних українських урядових ботів через "помилкове спрацювання", але згодом відновив їх роботу без надання додаткових деталей.
Представник Telegram заявив, що офіційні боти СБУ, ГУР та Мінцифри були заблоковані через "помилкове спрацювання", повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
"Представник Telegram повідомив, що боти були "тимчасово відключені через помилкове спрацювання, але з того часу були відновлені", не вдаючись до подробиць", - пише видання.
Доповнення
Минулого тижня засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що його компанія отримала офіційний запит від Apple про деякі зміни щодо каналів "загальних новин і пропаганди", доступних українським користувачам. Тоді він додав, що компанія "як і раніше блокуватиме облікові записи та ботів, які збирають координати для завдання ударів або публікують пряму особисту інформацію із закликами до насильства".
"Певних змін" у Telegram не уникнути для користувачів з українськими SIM-картами - Дуров25.04.24, 02:32 • 29455 переглядiв