Предприятие на Киевщине тайно закапывало токсичные отходы: убытки на 9 млн грн
Киев • УНН
Компания без лицензий нелегально утилизировала опасные отходы, закапывая их в землю на арендованном участке. Загрязнение медью, хромом и другими веществами нанесло государству ущерб более чем на 9 миллионов гривен.
На Киевщине предприятие незаконно закапывало в почву опасные и вредные вещества, нанеся ущерб более чем на 9 миллионов гривен. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что 44-летний мужчина руководил предприятием, которое без лицензий и соответствующей материально-технической базы предлагало услуги по утилизации опасных отходов. Предприятие заключало договоры с государственными и частными предприятиями по таким услугам.
Несанкционированную свалку при этом обустроили на арендованном участке земли в Киевской области. Туда свозили и просто закапывали в землю токсичные вещества, в том числе, ртутные лампы, просроченные медикаменты и тому подобное. Такие вещества, согласно норм экологической безопасности, должны быть утилизированы без ущерба экологии.
Согласно экспертному заключению, земельные участки, загрязненные медью, хромом, цинком и фосфором. Ущерб, нанесенный государственным интересам достигает более 9 миллионов гривен
Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли "черновые" записи, печати, штампы и 4 автомобиля, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность.
Всем участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 УКУ (Загрязнение земель вредными для людей и окружающей среды веществами, совершенные организованной группой). Им грозит до пяти лет с тюрьмой.
Напомним,
На Прикарпатье коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки, нанеся ущерб окружающей среде на более 500 тыс. грн. Начальнику предприятия сообщено о подозрении за загрязнение земель.
В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами8 июн. 2024, 19:08 • 65528 просмотров