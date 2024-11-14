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Предприятие на Киевщине тайно закапывало токсичные отходы: убытки на 9 млн грн

Предприятие на Киевщине тайно закапывало токсичные отходы: убытки на 9 млн грн

Киев  •  УНН

 • 6037 просмотра

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Компания без лицензий нелегально утилизировала опасные отходы, закапывая их в землю на арендованном участке. Загрязнение медью, хромом и другими веществами нанесло государству ущерб более чем на 9 миллионов гривен.

На Киевщине предприятие незаконно закапывало в почву опасные и вредные вещества, нанеся ущерб более чем на 9 миллионов гривен. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 44-летний мужчина руководил предприятием, которое без лицензий и соответствующей материально-технической базы предлагало услуги по утилизации опасных отходов. Предприятие заключало договоры с государственными и частными предприятиями по таким услугам.

Несанкционированную свалку при этом обустроили на арендованном участке земли в Киевской области. Туда свозили и просто закапывали в землю токсичные вещества, в том числе, ртутные лампы, просроченные медикаменты и тому подобное. Такие вещества, согласно норм экологической безопасности, должны быть утилизированы без ущерба экологии.

Согласно экспертному заключению, земельные участки, загрязненные медью, хромом, цинком и фосфором. Ущерб, нанесенный государственным интересам достигает более 9 миллионов гривен

- сообщили в полиции.

Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли "черновые" записи, печати, штампы и 4 автомобиля, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность.

Всем участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 УКУ (Загрязнение земель вредными для людей и окружающей среды веществами, совершенные организованной группой). Им грозит до пяти лет с тюрьмой.

Напомним,

На Прикарпатье коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки, нанеся ущерб окружающей среде на более 500 тыс. грн. Начальнику предприятия сообщено о подозрении за загрязнение земель.

В Украине введут реестр земель, которые потенциально загрязнены взрывоопасными предметами8 июн. 2024, 19:08 • 65528 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧПКиевская область
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