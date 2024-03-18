Правительство зарегистрировало в Раде законопроект об увеличении на 15 тысяч численности пограничной службы

Кабинетом Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона об увеличении на 15 тысяч военнослужащих общей численности Госпогранслужбы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Как сообщает правительство зарегистрировало Проект Закона "О внесении изменения в пункт 1 раздела ІХ "Заключительные положения" Закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины" (№11091)

Законопроектом, учитывая насущную необходимость формирования и наращивания боевых резервов Госпогранслужбы в составе сил обороны и обеспечения готовности Госпогранслужбы в послевоенный период взять под контроль государственную границу в ее международно признанных границах и адекватное реагирование имеющимися силами и средствами Госпогранслужбы на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности на государственной границе, предусмотрено увеличение на 15 тыс. военнослужащих общей численности Государственной пограничной службы Украины. - говорится в сообщении Мельничука.

Дополнение

В марте 2022 года Верховная Рада приняла законопроект №7161, который увеличил в особый период общую численность Госпогранслужбы на 7 тыс. человек до 60 тыс. человек, в том числе 52 тыс. военнослужащих.

Напомним

Президент Владимир Зеленский объявил о планах увеличить количество украинских пограничников, чтобы усилить защиту от российской агрессии и обеспечить долгосрочную безопасность границ после войны.

С начала марта зафиксировано 2 тыс. обстрелов приграничных областей - Демченко