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Правительство зарегистрировало в Раде законопроект об увеличении на 15 тысяч численности пограничной службы
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В Грузии осудили проведение выборов рф в оккупированных грузинских регионах
Тбилиси осудил россию за незаконное проведение президентских выборов в оккупированных грузинских регионах и открытие там избирательных участков, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Грузии.
еОселя: за 2 месяца украинцы взяли 1821 кредит на сумму около 3 млрд гривен на приобретение дома
С момента запуска программы eHouse в Украине украинцы взяли 1 821 кредит на сумму около 3 миллиардов гривен на покупку квартир и частных домов.
Главы иностранных дел ЕС согласовали санкции из-за смерти Навального - СМИ
Министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против россии в связи со смертью заключенного российского оппозиционера Алексея Навального.
В Офисе Президента ответили на слова путина о "санитарной зоне"
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса Президента Украины, заявил, что идея путина о создании "буферной зоны" в Украине является четким признаком того, что война будет только обостряться.
Оккупанты проходили к людям и заставляли голосовать: Федоров сделал заявление о "выборах" на ВОТ
На оккупированных россией территориях Украины не было легитимных выборов, оккупанты ходили по домам и заставляли людей голосовать за соответствующего кандидата, заявил глава Запорожской областной военной администрации.
На Львовщине двум врачам сообщили о подозрении из-за смерти пострадавшей в ДТП пожилой женщины
80-летняя женщина умерла после того, как врачи во Львовской области не смогли должным образом обследовать и диагностировать ее травмы, полученные в результате автомобильной аварии. Терапевту и хирургу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих обязанностей
10,5 тысяч долларов за решение по делу о смертельном ДТП: будут судить Кропивницкого судью
Судью Кропивницкого апелляционного суда и его сообщника обвинили в вымогательстве и получении взятки в размере 10 500 долларов США за вынесение мягкого приговора по делу о смертельном ДТП.
950 человек пострадали от взрывных устройств с начала полномасштабного российского вторжения в Украину
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину от взрывных устройств пострадали 950 человек, зафиксировано 647 инцидентов, связанных со взрывными устройствами, в результате которых 289 человек погибли и 661 получили ранения среди гражданского населения.
"Это фейк": посольство Британии опровергло информацию о смерти короля Чарльза III
Посольство Великобритании в Украине официально опровергло распространенную в социальных сетях фейковую новость о якобы смерти короля Чарльза III.