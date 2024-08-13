Правительство выделит почти 3 млрд гривен для украинских школ

Правительство Украины анонсировало выделение почти 3 миллиарда гривен на поддержку украинских школ, с целью модернизации образовательной инфраструктуры и повышения качества образования. В рамках этого финансирования, 1,5 млрд грн будет направлено на реализацию стандартов НУШ и еще примерно 1,5 млрд грн будет использовано для приобретения оборудования и модернизации столовых в школах. Об этом сообщает корреспондент УНН после заседания правительства, 13 августа.

Принимаем еще одно решение в области образования. Распределяем 1,5 млрд грн субвенции региональным бюджетам для реализации стандартов "Новой украинской школы" Это средства на закупку компьютерного и мультимедийного оборудования, мебели, учебной литературы, средства на повышение квалификации педагогов - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Также представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что осуществлено распределение объема субвенции в размере 1 млрд. 499 млн. 409 тыс. гривен из государственного бюджета местным бюджетам на "приобретение оборудования, создание и модернизацию (проведение реконструкции и капитального ремонта) столовых (пищеблоков) учреждений общего среднего образования в 2024 году".

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что для школ разработали три варианта обустройства наземных укрытий, правительство взяло их на утверждение, указав, что решение должно позволить около тысячи школ начать очное обучение в этом году