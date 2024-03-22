Правительство согласовало создание Центра авиации СБУ

Кабинет министров Украины согласовал предложение СБУ о создании "Центра авиации Службы безопасности Украины". Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

"Согласовано предложение Службы безопасности Украины о создании бюджетного учреждения "Центр авиации Службы безопасности Украины", - написал Мельничук.

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Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в пояснительной записке указано, что это учреждение будет выполнять задачи, которые были поставлены СБУ для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, прекращения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма. Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий, совместно с ВСУ и другими военными формированиями.

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В марте 2024 года в Украине презентовали первый изготовленный СБУ при содействии UNITED24 морской дрон Sea Baby - "Авдеевка".