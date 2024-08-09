Правительство согласовало назначение глав Ивано-Франковской и Львовской РГА
Киев • УНН
Правительство согласовало назначение Романа Боднара и Павла Грабского главами РГА в Ивано-Франковской и Львовской областях. Также назначен Юрий Шейко первым заместителем министра энергетики и Денис Денищенко заместителем председателя Луганской ОГА.
Кабинет министров Украины согласовал назначение Романа Боднара председателем Ивано-Франковской РГА Ивано-Франковской области и Павла Грабского председателем Львовской РГА Львовской области. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН
По его словам, Кабмином назначено:
- Шейка Юрия Евгеньевича первым заместителем Министра энергетики Украины.
Согласовано назначение:
- Боднара Романа Адамовича председателем Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области;
- Грабского Павла Павловича председателем Львовской районной государственной администрации Львовской области;
- Денищенко Дениса Викторовича заместителем председателя Луганской областной государственной администрации.
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