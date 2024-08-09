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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство согласовало назначение глав Ивано-Франковской и Львовской РГА

Правительство согласовало назначение глав Ивано-Франковской и Львовской РГА

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 11:50  •  36960 просмотра

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Правительство согласовало назначение Романа Боднара и Павла Грабского главами РГА в Ивано-Франковской и Львовской областях. Также назначен Юрий Шейко первым заместителем министра энергетики и Денис Денищенко заместителем председателя Луганской ОГА.

Кабинет министров Украины согласовал назначение Романа Боднара председателем Ивано-Франковской РГА Ивано-Франковской области и Павла Грабского председателем Львовской РГА  Львовской области. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН

По его словам, Кабмином назначено:

  • Шейка Юрия Евгеньевича первым заместителем Министра энергетики Украины.

Согласовано назначение:

  • Боднара Романа Адамовича председателем Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области;
  • Грабского Павла Павловича председателем Львовской районной государственной администрации Львовской области;
  • Денищенко Дениса Викторовича заместителем председателя Луганской областной государственной администрации.

Президент Зеленський звільнив голову Ужгородської РДА Юрія Гузинця - розпорядження1 мая 2024, 14:55 • 81435 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
uzhgorodУжгород
ivano-frankovskИвано-Франковск
lvovЛьвов
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