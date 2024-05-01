Президент Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Юрия Гузинца - распоряжение

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Гузинца с должности председателя Ужгородской районной государственной администрации. На прошлой неделе Кабинет министров согласовал назначение Гузинца на должность заместителя председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Об этом пишет УНН с ссылкой на распоряжение Президента №48/2024-рп.

Детали

Уволить Гузинца Юрия Ивановича с должности председателя Ужгородской районной государственной администрации Закарпатской области согласно поданному им заявлению - говорится в распоряжении

Дополнение

Юрия Гузинца Зеленский назначил на должность председателя Ужгородской РГА в ноябре 2022 года. 23 апреля Кабинет министров согласовал увольнение Гузинца с должности председателя Ужгородской РГА и согласовал его назначение заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Напомним,

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