Зеленский уволил заместителя начальника УГО и сменил зама секретаря СНБО

Президент Украины Зеленский уволил заместителя начальника Управления государственной охраны Тараса Гребенникова. Также глава государства подписал указ об увольнении заместителя секретаря СНБО Алексея Соловьева. Вместо него Зеленский назначил Андрея Кононенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на соответствующие указы Президента, обнародованные на сайте ОП.

"Уволить Гребенникова Тараса Владимировича с должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе Президента от 15 апреля.

Также глава государства другим своим указом уволил Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря СНБО"

"Уволить Соловьева Алексея Станиславовича с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

На его место Зеленский другим свои указом назначил Андрея Кононенко.

"Назначить Кононенко Андрея Валерьевича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сообщается в указе.

Справочно

Гребенников находился в должности заместителя начальника Управления государственной охраны Украины с октябре 2019 года.

Командующим ОК "Запад" стал бригадный генерал Шведюк