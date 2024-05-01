Президент Зеленський звільнив голову Ужгородської РДА Юрія Гузинця - розпорядження
Київ • УНН
Президент Зеленський звільнив Юрія Гузинця з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації після того, як погодив його призначення заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Юрія Гузинця з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації. Минулого тижня Кабінет міністрів погодив призначення Гузинця на посаду заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
Про це пише УНН з посиланням на розпорядження Президента №48/2024-рп.
Деталі
Звільнити Гузинця Юрія Івановича з посади голови Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою
Доповнення
Юрія Гузинця Зеленський призначив на посаду голови Ужгородської РДА у листопаді 2022 року. 23 квітня Кабінет міністрів погодив звільнення Гузинця з посади голови Ужгородської РДА та погодив його призначення заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
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