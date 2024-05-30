Правительство приняло проект соглашения между Украиной и США, которое позволит получить почти 7,9 млрд долларов поддержки - премьер

Кабинет министров принял проект соглашения между Украиной и США, что позволит получить почти 7,9 млрд долларов финансово-экономической поддержки. Также правительство приняло решение, которое позволит привлечь до 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

"Сегодня приняли проект соглашения между Украиной и США, который позволит Украине получить почти 7,9 млрд долларов финансово-экономической поддержки. Это средства в рамках нового пакета американской помощи, которые будут направлены в бюджет Украины", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что также на заседании приняли решение, которое позволит привлечь до 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка.

"Эти средства будут направлены для кредитования малого и среднего бизнеса. Благодарен нашим друзьям и партнерам за солидарность", - добавил Шмыгаль.

Напомним

Президент Эстонии Алан Харрис подписал закон, который позволит использовать замороженные в рамках санкций российские активы для компенсации Украине ущерба, нанесенного войной.