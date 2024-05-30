Уряд ухвалив проект угоди між Україною та США, яка дозволить отримати майже 7,9 млрд доларів підтримки - прем’єр
Київ • УНН
Кабмін ухвалив проєкт угоди, що дозволяє Україні отримати майже 7,9 мільярда доларів фінансової та економічної підтримки від Сполучених Штатів.
Кабінет міністрів ухвалив проєкт угоди між Україною та США, що дозволить отримати майже 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки. Також уряд ухвалив рішення, яке дозволить залучити до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Сьогодні ухвалили проєкт угоди між Україною та США, який дозволить Україні отримати майже 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки. Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані в бюджет України", - сказав Шмигаль.
Він також зазначив, що також на засіданні ухвалили рішення, яке дозволить залучити до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку.
"Ці кошти будуть направлені для кредитування малого і середнього бізнесу. Вдячний нашим друзям і партнерам за солідарність", - додав Шмигаль.
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