Правительство готовит стратегию восстановления МСП: провело консультации с бизнесом, на очереди - согласование министерствами и вынесение на правительство

В правительстве готовят Стратегию восстановления малого и среднего предпринимательства до 2027 года, уже провели консультации с бизнесом и экспертами и учли "львиную долю" предложений предпринимателей. Следующим шагом является прохождение процедуры согласования с профильными министерствами и тогда - подготовка пакета на рассмотрение правительства, сообщили в четверг в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

К обсуждению привлекли около сорока представителей бизнеса, общественных организаций и аналитических центров.

Как указано, текущая версия Стратегии содержит разделы с анализом текущего состояния малого и среднего предпринимательства, стратегическими целями и приоритетными задачами для их достижения, ожидаемыми результатами. Также Стратегия адаптирована к принципам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейского Союза.

Во время доработки стратегии мы уже учли львиную долю предложений бизнеса. Следующим шагом нам надо пройти процедуру согласования с профильными министерствами и готовить пакет на рассмотрение правительства - рассказал заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Цель Стратегии, как указано, - решение насущных проблем малого и среднего бизнеса в Украине. В частности, таких, как доступ к финансированию, перебои с логистикой, снижение покупательной способности и нехватка квалифицированных кадров.

В долгосрочной перспективе целью внедрения Стратегии является рост и цифровая трансформация МСП, интеграция малых и средних предприятий в европейский рынок, повышение конкурентоспособности и инновационного потенциала в соответствии со стандартами ЕС.

Кроме того, как сообщается, принятие документа является одним из требований Европейской комиссии (отчета Европейской комиссии по Украине в рамках расширения ЕС).

"Недавно ОЭСР в исследовании отметила, что Украина стала лидером в категории развития предпринимательства среди стран Восточного партнерства. Несмотря на вызовы мы улучшили показатели по 12 измерениям оценивания. Убеждена, что Стратегия поможет нашей стране и в дальнейшем продвигаться в рейтингах по предпринимательству и продемонстрирует европейским партнерам готовность развиваться", - отметила заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан.

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