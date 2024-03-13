Шмыгаль обсудил с ЕБРР гранты для МСП, зеленую энергетику и развитие переработки и ОПК: заручился поддержкой

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с руководством Европейского банка реконструкции и развития. Стороны обсудили грантовую поддержку МСП, развитие перерабатывающей и оборонной промышленности, разминирование и "зеленую" энергетику. В ЕБРР заверили в продолжении поддержки. Об этом глава правительства сообщил в среду в соцсетях, пишет УНН.

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"Провели встречу с руководством ЕБРР во главе с первым вице-президентом Юргеном Ригтеринком (...) Обсудили наши приоритеты в экономике. В частности грантовую поддержку малого и среднего бизнеса, развитие переработки и ОПК, гуманитарное разминирование, "зеленую" энергетику", - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Премьер-министр указал, что с начала полномасштабного вторжения ЕБРР инвестировал уже более 3 млрд евро в экономику Украины. "Прежде всего в поддержку энергетической безопасности, инфраструктуры, сферы продовольствия, торговли и частного сектора", - отметил он.

"Поблагодарил за существенное увеличение инвестиций в Украину и получил заверения, что ЕБРР продолжит поддерживать украинскую экономику", - сообщил Шмыгаль.

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