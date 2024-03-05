Правительство Болгарии во главе с премьер-министром уходит в отставку

Премьер-министр Болгарии Николай Денков подал заявление об отставке своего правительства. Об этом сообщает BTA, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что он подал заявление на день раньше запланированного срока в рамках согласованной ранее ротации. Документ уже направили в канцелярию парламента Болгарии.

В ближайшие дни могут определить, получит ли Болгария новое правительство, или состоятся досрочные парламентские выборы в июне вместе с выборами в Европейский парламент в стране 9 июня.

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Дополнение

Летом прошлого года две крупнейшие группы в действующем парламенте "Продолжаем изменения - Демократическая Болгария" (ПЗ-ДБ) и "Граждане за европейское развитие Болгарии" заключили договор с Союзом демократических сил (ГЕРБ-СДС).

По договоренности, Денков и вице-премьер Мария Габриэль должны были ротационно занимать должности премьер-министра и вице-премьер-министра в течение девяти месяцев.

При условии соблюдения этого соглашения обе парламентские группы, а также "Движение за права и свободы" (РПС) проголосовали за назначение кабинета Денкова на должность 6 июня 2023 года. Ротация должна была состояться 6 марта 2024 года.

Напомним

В 2025 году газопровод "Балканский поток" через Болгарию станет главным маршрутом поставок российского газа в Европейский Союз и Украину после того, как транзит через Украину будет прекращен.