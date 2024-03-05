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Уряд Болгарії на чолі з прем'єр-міністром йде у відставку

Київ • УНН

 • 23494 перегляди

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков подав у відставку свого уряду на день раніше запланованого терміну в рамках раніше узгодженої ротації між політичними партіями.

Уряд Болгарії на чолі з прем'єр-міністром йде у відставку

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков подав заяву про відставку свого уряду. Про це повідомляє BTA, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що він подав заяву на день раніше від запланованого терміну в рамках узгодженої раніше ротації. Документ вже направили до канцелярії парламенту Болгарії.

Найближчими днями можуть визначити, чи отримає Болгарія новий уряд, чи відбудуться дострокові парламентські вибори в червні разом із виборами до Європейського парламенту в країні 9 червня.

Болгарія хоче забрати у росії курорт на узбережжі Чорного моря25.01.24, 11:28 • 28527 переглядiв

Доповнення

Влітку минулого року дві найбільші групи в чинному парламенті "Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія" (ПЗ-ДБ) і "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" уклали договір із Союзом демократичних сил (ГЕРБ-СДС).

За домовленістю, Денков і віцепрем’єрка Марія Габріель мали ротаційно обіймати посади премʼєр-міністра і віцепремʼєр-міністра протягом девʼяти місяців.

За умови дотримання цієї угоди обидві парламентські групи, а також "Рух за права і свободи" (РПС) проголосували за призначення кабінету Денкова на посаду 6 червня 2023 року. Ротація мала відбутися 6 березня 2024 року.

Нагадаємо

У 2025 році газопровід "Балканський потік" через Болгарію стане головним маршрутом постачання російського газу до Європейського Союзу та України після того, як транзит через Україну буде припинений.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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