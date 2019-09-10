Пожар на свалке под Киевом не могли погасить почти полтора суток

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103594 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117777 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109447 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115812 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122539 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149548 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149533 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Киевской области ликвидировали возгорание несанкционированной свалки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"10 сентября в 19:50 огнеборцы ликвидировали пожар на несанкционированной свалке вблизи с. Триполье Обуховского района", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, пожар на территории несанкционированной свалки на площади около 1 га возник утром 9 сентября.

К тушению привлекли 14 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

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