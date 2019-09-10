Пожар на свалке под Киевом не могли погасить почти полтора суток
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Киевской области ликвидировали возгорание несанкционированной свалки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"10 сентября в 19:50 огнеборцы ликвидировали пожар на несанкционированной свалке вблизи с. Триполье Обуховского района", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, пожар на территории несанкционированной свалки на площади около 1 га возник утром 9 сентября.
К тушению привлекли 14 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 12 человек личного состава и 3 единицы техники.