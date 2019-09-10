Пожежу на сміттєзвалищі під Києвом не могли погасити майже півтори доби
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Київській області ліквідували займання несанкційованого сміттєзвалища, передає УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"10 вересня о 19:50 вогнеборці ліквідували пожежу на несанкційованому сміттєзвалищі поблизу с. Трипілля Обухівського району", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, пожежа на території несанкціонованого сміттєзвалища на площі близько 1 га виникла вранці 9 вересня.
До гасіння залучили 14 осіб та 5 одиниць техніки, з них від ДСНС 12 осіб особового складу та 3 одиниці техніки.