Воздушные силы показали, как сегодня ночью в Одесской области ударили из "Гепардов" по российским "Шахедам"

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"Боевая работа "Gepard" в Одесской области 7 сентября 2023 года!" "Вражеский "Shahed" уничтожен!", - прокомментировали видео.

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Украинские военные в Одесской области ночью уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата типа "Shahed-131/136". В результате ночного вражеского налета дронов на юг Одесской области пострадали двое гражданских.

На сегодня Германия доставила в Киев 46 зенитно-пушечных танков Gepard. Еще шесть должны поступить в ближайшее время.

5 сентября боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard нового производства прибыли в Украину из Германии.