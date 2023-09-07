Повітряні сили показали, як сьогодні вночі на Одещині вгатили з "Гепардів" по російським "Шахедам"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Повітряні Сили ЗС України опублікували відео, як відпрацювали по російським дронам німецькими зенітно-гарматними танками Gepard сьогодні вночі на Одещині, передає УНН.
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"Бойова робота "Gepard" на Одещині 7 вересня 2023! Ворожий "Shahed" знищено!", - прокоментовано відео.
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Українські військові в Одеській області уночі знищили 24 безпілотних літальних апарати типу "Shahed-131/136". Унаслідок нічного ворожого нальоту дронів на південь Одещини постраждало двоє цивільних.
На сьогодні Німеччина доставила до Києва 46 зенітно-гарматних танків Gepard. Ще шість мають надійти найближчим часом.
5 вересня боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard нового виробництва прибули в Україну з Німеччини.