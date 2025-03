Воздушные шары, супергерои и школьные оркестры: в Нью-Йорке состоялся парад ко Дню благодарения

Для участия в 92-м параде в Центральный парк в Нью-Йорке были доставлены 16 крупных воздушных шаров, с изображением персонажей мультфильмов, 46 воздушных шариков оригинальных форм, 26 платформ с праздничными композициями. В колонне по Манхэттену прошли 1200 танцовщиков, около 1 тыс. клоунов и 12 школьных оркестров.

По оценкам телекомпании ABC, несмотря на то, что температура утром упала до 3 градусов тепла, около 3 миллионов человек выстроились вдоль Шестой авеню - от Центрального парка до площади, где расположен магазин Macy's. Под патронажем этой компании парады в честь Дня благодарения проводятся в Нью-Йорке ежегодно с 1924 года.

Городские власти приняли усиленные меры безопасности в связи с парадом.

The WWF float featured during the '94 Macy's Thanksgiving Day Parade.



(h / t hesgonnapuke on IG) #HappyThanksgiving pic.twitter.com/zrJiypsxv4

- Pro Wrestling Sheet (@WrestlingSheet) 22 ноября 2018

Record low temperatures did not deter thousands from watching the annual Macy's Thanksgiving Day Parade. pic.twitter.com/8sseUqa7Qm

- NBC News (@NBCNews) 22 ноября 2018

Here's raw footage of the Barney balloon getting destroyed in the 1997 Macy's Thanksgiving Day Parade ... pic.twitter.com/zTBZjoYXOj

- Tanooki Joe (@TanookiKuribo) 22 ноября 2018

Как сообщал УНН, представитель посольства Соединенных Штатов Америки в Украине Рэй Кастилло представил на канале Youtube рецепт приготовления традиционного ко Дню благодарения блюда - жареной индейки.

Справка: День благодарения (англ. Thanksgiving Day) - праздник с длительной историей, отмечается во многих странах мира и в основном связан с окончанием сельскохозяйственных работ. Главная цель - поблагодарить Бога за урожай и помощь в выращивании урожая и по все достижения нации в течение года. Часто в таких праздниках присутствуют элементы древних национальных традиций. В странах, где преобладает протестантизм, День благодарения часто связывается с библейским праздником Шавуот. Традиция таких празднований более века присуща и протестантской среде Украины.

Отмечается в США в ноябре, в Канаде - в октябре, в Украине - в сентябре. С 17 сентября 2017 года Праздник благодарения отмечается в формате Всеукраинского.