Повітряні кулі, супергерої і шкільні оркестри: у Нью-Йорку відбувся парад до Дня подяки

Для участі у 92-му параді до Центрального парку в Нью-Йорку було доставлено 16 великих повітряних куль, із зображенням персонажів мультфільмів, 46 повітряних кульок оригінальних форм, 26 платформ з святковими композиціями. В колоні по Манхэттену прошли 1200 танцівників, близько 1 тис. клоунів і 12 школьних оркестрів.

За оцінками телекомпанії ABC, незважаючи на те, що температура вранці упала до 3 градусів тепла, близько 3 мільйонів осіб вишикувались вздовж Шостої авеню - від Центрального парку до площі, де розташований магазин Macy's. Під патронажем цієї компанії паради на честь Дня подяки проводяться в Нью-Йорку щорічно з 1924 року.

Міська влада вжила посилених заходів безпеки в зв'язку з парадом.

The WWF float featured during the ‘94 Macy’s Thanksgiving Day Parade.



(h/t hesgonnapuke on IG)#HappyThanksgiving pic.twitter.com/zrJiypsxv4

— Pro Wrestling Sheet (@WrestlingSheet) 22 листопада 2018 р.

Record low temperatures did not deter thousands from watching the annual Macy’s Thanksgiving Day Parade. pic.twitter.com/8sseUqa7Qm

— NBC News (@NBCNews) 22 листопада 2018 р.

Here's raw footage of the Barney balloon getting destroyed in the 1997 Macy's Thanksgiving Day Parade... pic.twitter.com/zTBZjoYXOj

— Tanooki Joe (@TanookiKuribo) 22 листопада 2018 р.

Як повідомляв УНН, речник посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Рей Кастілло презентував на каналі Youtube рецепт приготування традиційної до Дня подяки страви - смаженої індички.

Довідка: День подяки (англ. Thanksgiving Day) — свято з тривалою історією, що відзначається у багатьох країнах світу і переважно пов’язане із закінченням сільськогосподарських робіт. Головна мета – подякувати Богові за врожай та допомогу у вирощенні врожаю та за усі досягнення нації упродовж року. Часто у таких святах присутні елементи древніх національних традицій. У країнах, де переважає протестантизм, День подяки часто пов’язується з біблійним святом Шавуот. Традиція таких святкувань понад століття притаманна і протестантському середовищу України.

Відзначається в США у листопаді, в Канаді — у жовтні, в Україні – у вересні. Із 17 вересня 2017 року Свято подяки відзначається у форматі Всеукраїнського.