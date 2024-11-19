Поток российского газа в ЕС через Украину стабилен, объемы поставок в Австрию растут
Киев • УНН
Российский «Газпром» заявил, что поддерживает стабильный транзит газа через Украину на уровне 42,4 млн кубометров. Поставки в Австрию растут на 6%, несмотря на прекращение поставок для OMV из-за контрактного спора.
Российский производитель газа «Газпром» сообщил, что во вторник отправит в Европу через Украину 42,4 миллиона кубометров газа, что соответствует объему, который был в понедельник, в то время как заявки на поставку голубого топлива в Австрию из Словакии выросли. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Европейские энергетические рынки находятся в напряжении из-за контрактных разногласий между «Газпромом» и австрийской компанией OMV, которые привели к тому, что контролируемая кремлем компания прекратила поставки венской компании в субботу.
Поставки OMV были прекращены после того, как компания пригрозила конфисковать часть газа «Газпрому» в качестве компенсации за выигранный ею арбитраж по контрактному спору.
Однако суточные потоки в Европу через Украину остаются на нормальном уровне, и газ продолжает поступать в Австрию.
Количество заявок, или запросов от клиентов, на поставку газа в Австрию из Словакии во вторник выросло на 6% по сравнению с понедельником, но оставалось примерно на 12% ниже уровня, наблюдавшегося до того, как «Газпром» прекратил поставки OMV.
Неясно, кто покупает газ, который ранее предназначался для OMV, отмечает Reuters.
Отмечается, что объемы поставок в Чехию из Словакии примерно соответствовали уровням, наблюдавшимся в предыдущие дни этого месяца.
россия прекращает поставки газа в Австрию15 нояб. 2024, 21:25 • 32036 просмотров