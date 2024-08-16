Потенциальные переговоры: Подоляк рассказал, как можно заставить рф "сесть" за стол переговоров

Значительные тактические поражения россии и негативные изменения в психологическом состоянии населения рф могут стать инструментами для начала потенциальных переговоров с россией, считает советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает УНН.

Если мы говорим о потенциальных переговорах - подчеркиваю, о потенциальных - нам придется посадить рф за стол напротив. На своих условиях. Мы совершенно не планируем умолять: "Пожалуйста, садитесь договариваться". Зато есть проверенные практикой, эффективные средства принуждения. Кроме экономических и дипломатических, это также военный инструмент. Нам надо наносить россии значительные тактические поражения - написал Подоляк в Telegram.

Он указал, что в курской области мы наглядно видим, как военный инструмент объективно применяется, чтобы "убедить рф войти в справедливый переговорный процесс".

Важным инструментом является также влияние на общественное мнение внутри рф, которое, по словам Подоляка, начинает меняться, когда война пришла вглубь их территории.



"Факт, что граждане страны-агрессора до последнего времени в целом оставались равнодушными к боевым действиям, ведь они происходили в Украине", - заявил советник главы ОП.

Есть определенная иллюзия у наших западных союзников, что среди россиян существует дискуссия о войне, отметил Подоляк. Впрочем, он отметил, что среди граждан рф политические вопросы не обсуждаются вообще.

Когда война пришла на их территорию, россияне явно испугались. Они шокированы. Хотя по телевизору бои в курской области называют "известной ситуацией в приграничье", в семьях и среди друзей начали шепотом обсуждать реальную ситуацию на фронте. Негативные изменения в психологическом состоянии населения рф будут еще одним аргументом для начала переговоров. - считает Подоляк.

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