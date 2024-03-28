Посол рф в Польше временно выехал из страны после инцидента с ракетой

российский посол в Польше Сергей Андреев временно выехал из стран после инцидента с российской ракетой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Rzeczpospolita.

Детали

Выезд российского посла журналистам прокомментировал и глава польского МИД Радослав Сикорский.

Господин посол Андреев сам предоставил доказательства своей культуры и профессионализма. Из того, что я слышал, он уже покинул нашу территорию - заявил польский министр.

Сикорский уточнил, что российского посла не высылали и сам он в отставку не уходил.

Дополнение

Как отметили в издании, российская сторона сообщила МИД Польши, что Андреев будет находиться за пределами Польши с 26 марта по 4 апреля.

Предварительно во время отсутствия посла его обязанности будут исполнять временные поверенные в делах России .

Напомним

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