Посол Израиля в Украине осудил надругательство над памятником Шолом-Алейхему

“Еще один антисемитских акт в центре Киева, на статую еврейского писателя Шолом-Алейхема. Украине нужно проснуться. Найти и привести к ответственности виновных. Воспитание против ненависти. Принять определение Международного альянса в память о Холокосте”, — написал Йоэль Лион.

На надругательство отреагировал министр иностранных дел Вадим Пристайко, а также во Всеукраинском совете церквей.



Напомним, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что неизвестные обрисовали свастикой памятник писателю Шолом-Алейхему.

Полиция открыла уголовное производство.