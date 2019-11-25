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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 34776 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 106847 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 93362 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106247 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117644 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147262 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147903 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Посол Израиля в Украине осудил надругательство над памятником Шолом-Алейхему

Посол Израиля в Украине осудил надругательство над памятником Шолом-Алейхему

Киев  •  УНН

 • 11211 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Посол Израиля в Украине Йоэль Лион осудил надругательство над памятником еврейскому писателю Шолом-Алейхему и пожелал Украине проснуться, чтобы найти виновных. Об этом посол написал на своей страничке в Facebook, передает УНН.

“Еще один антисемитских акт в центре Киева, на статую еврейского писателя Шолом-Алейхема. Украине нужно проснуться. Найти и привести к ответственности виновных. Воспитание против ненависти. Принять определение Международного альянса в память о Холокосте”, — написал Йоэль Лион.

На надругательство отреагировал министр иностранных дел Вадим Пристайко, а также во Всеукраинском совете церквей.

Напомним, главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что неизвестные обрисовали свастикой памятник писателю Шолом-Алейхему.

Полиция открыла уголовное производство.

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