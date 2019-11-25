Посол Ізраїлю в Україні засудив наругу над пам'ятником Шолом-Алейхему
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон засудив наругу над пам'ятником єврейському письменнику Шолом-Алейхему і побажав Україні прокинутися, щоб знайти винних. Про це посол написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Ще один антисемітський акт в центрі Києва, на статую єврейського письменника Шолом-Алейхема. Україні потрібно прокинутися. Знайти і привести до відповідальності винних. Виховання в боротьбі з ненавистю. Прийняти визначення Міжнародного альянсу в пам'ять про Голокост", - написав Йоель Ліон.
На наругу відреагував міністр закордонних справ Вадим Пристайко, а також у Всеукраїнській раді церков.
Нагадаємо, головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман заявив, що невідомі обмалювали свастикою пам'ятник письменнику Шолом-Алейхему.
Поліція відкрила кримінальне провадження.