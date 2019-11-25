Пристайко засудив наругу над пам'ятником Шолом-Алейхему
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко засудив наругу над пам'ятником Шолом-Алейхему, назвавши це проявом антисемітизму. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Акт антисемітизму щодо пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві огидний, жахливий і вимагає якнайшвидшого розслідування. Злочинець або злочинці повинні бути притягнуті до відповідальності", - написав Пристайко у Twitter.
Раніше Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій засудила наругу над пам'ятником єврейському письменнику Шолом-Алейхему в Києві, назвавши це актом вандалізму та замахом на міжнаціональний і міжрелігійний мир в Україні.
Як повідомлялося раніше в УНН, головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман заявив, що невідомі обмалювали свастикою пам’ятник письменнику Шолом-Алейхему. Після чого поліція відкрила кримінальне провадження.
The anti-Semitic act on the Sholom-Aleichem monument in Kyiv is disgusting, appalling and in need of prompt investigation. The perpetrator(s) must be brought to justice.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 25, 2019