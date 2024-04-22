Посол Азербайджана передал приглашение для Зеленского на климатический саммит СОР-29 - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с послом Азербайджанской Республики в Украине Сеймуром Мардалиевым. Об этом заявили в МИД Украины, передает УНН.

Детали

Собеседники обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана.

Отдельное внимание было уделено участию Азербайджана в Формуле мира, в частности Глобальному саммиту мира.

Кроме того, дипломат передал введение для президента Украины на Конференцию ООН по изменению климата 2024 - СОР-29.

Посол Сеймур Мардалиев передал приглашение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, адресованное Президенту Украины Владимиру Зеленскому, принять участие в Конференции ООН по изменению климата 2024 - СОР-29, которая будет проводиться в Азербайджане - резюмировали в МИД Украины.

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Напомним

Министерство экономики обнародовало проект Национального плана по энергетике и климату, который определяет цели для энергетического сектора Украины на 2025-2030 годы, включая декарбонизацию энергетического сектора до 2050 года и экономики в целом до 2060 года.