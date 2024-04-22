Посол Азербайджана передал приглашение для Зеленского на климатический саммит СОР-29 - МИД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  33265 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  65407 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  102945 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  102151 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  153287 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  222773 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  376091 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175180 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131544 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102441 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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19 апреля 2024, 15:15  •  376091 просмотра
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Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  297428 просмотра
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18 апреля 2024, 13:51  •  345563 просмотра
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18 апреля 2024, 06:06  •  383411 просмотра

Посол Азербайджана передал приглашение для Зеленского на климатический саммит СОР-29 - МИД

Посол Азербайджана Сеймур Мардалиев встретился с заместителем главы МИД Украины и передал приглашение Президенту Владимиру Зеленскому посетить Конференцию ООН по изменению климата 2024 года - COP29 в Азербайджане.

политика •   •  8915 просмотра
Посол Азербайджана передал приглашение для Зеленского на климатический саммит СОР-29 - МИД

Удар по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова: оккупанты атаковали ракетой Х-59

российская армия нанесла удар ракетой Х-59 по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове, что повлекло перебои в сигнале цифрового телевидения.

Война •   •  27966 просмотра
Удар по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова: оккупанты атаковали ракетой Х-59

Розовая луна озарит ночное небо на этой неделе после пика метеорного потока Лириды

Полная розовая луна будет видна в ночном небе 24 апреля после пика метеорного потока Лириды 21-22 апреля.

Общество •   •  38135 просмотра
Розовая луна озарит ночное небо на этой неделе после пика метеорного потока Лириды

Днепропетровщина: армейцы рф атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией

Российские оккупанты атаковали Никопольский район, применив 13 беспилотников-камикадзе и тяжелую артиллерию, нанеся значительные разрушения, но обошлось без жертв.

Общество •   •  23867 просмотра
Днепропетровщина: армейцы рф атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией

За три месяца на расходы на оборону направили более 400 миллиардов гривен

За первые три месяца 2024 года расходы государственного бюджета Украины на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд грн, или 58,9% от общего объема расходов общего фонда.

Война •   •  22106 просмотра
За три месяца на расходы на оборону направили более 400 миллиардов гривен

Не выдали ребенку книги в библиотеке без залога, потому что переселенец: Лубинец обратился в Тернопольскую ОВА относительно проверки инцидента

Скандал разгорелся, когда ребенку из семьи внутренне перемещенных лиц отказали в доступе к книгам в Тернопольской областной детской библиотеке и требовали внести залог в размере 600 грн. Библиотека ссылалась на то, что ребенок "не свой" в городе, а также на опасения, что в книгах может содержаться информация, которая "прославляет россию".

Общество •   •  19118 просмотра
Не выдали ребенку книги в библиотеке без залога, потому что переселенец: Лубинец обратился в Тернопольскую ОВА относительно проверки инцидента

В Китае сильные ливни разрушили дома и дороги, приведя к 4 жертвам и нарушению жизни 110 тысяч человек

Сильные дожди в китайской провинции Гуандун вызвали наводнения, в результате которых погибли 4 человека, 110 000 были вынуждены покинуть свои дома, разрушены дороги и мосты.

Новости Мира •   •  15799 просмотра
В Китае сильные ливни разрушили дома и дороги, приведя к 4 жертвам и нарушению жизни 110 тысяч человек

Бегун с синдромом Дауна установил рекорд в Лондонском марафоне и попал в Книгу Гиннеса

19-летний бегун с синдромом Дауна Ллойд Мартин стал самым молодым человеком с умственной отсталостью, который преодолел Лондонский марафон, установив мировой рекорд Гиннеса.

УНН Lite •   •  30415 просмотра
Бегун с синдромом Дауна установил рекорд в Лондонском марафоне и попал в Книгу Гиннеса

Мошенники похищают аккаунты в WhatsApp, используя фейковые петиции: как защитить данные - Госспецсвязи

Мошенники захватывают аккаунты WhatsApp, присылая фейковые сообщения с призывами проголосовать за присвоение звания "Герой Украины" погибшим защитникам, что ведет на фишинговый сайт, который похищает доступ к аккаунту.

Криминал и ЧП •   •  14188 просмотра
Мошенники похищают аккаунты в WhatsApp, используя фейковые петиции: как защитить данные - Госспецсвязи

Обсудили подготовку соглашения по безопасности: Ермак встретился с помощником госсекретаря США

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с американскими чиновниками, чтобы обсудить соглашение о безопасности между Украиной и США, усиление санкций против России, использование замороженных российских активов в пользу Украины, а также подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Война •   •  15285 просмотра
Обсудили подготовку соглашения по безопасности: Ермак встретился с помощником госсекретаря США