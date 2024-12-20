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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После ракетной атаки рф на Киев вражеская пропаганда прибегла к оправданию своих действий - ЦПД СНБО

После ракетной атаки рф на Киев вражеская пропаганда прибегла к оправданию своих действий - ЦПД СНБО

Киев  •  УНН

 • 285 просмотра

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После утренней ракетной атаки по Киеву российская пропаганда начала обвинять украинскую ПВО в последствиях обстрела. ЦПД СНБО назвало это классической манипуляцией для избежания ответственности за атаки на гражданские объекты.

После утренней ракетной атаки рф на Киев российская пропаганда прибегла к оправданию своих действий, сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО, указав на использование врагом классических манипулятивных приемов, пишет УНН.

Детали

«Сегодня утром россия осуществила ракетный удар баллистическим вооружением по Киеву. Учитывая последствия ракетной атаки, ru-пропаганда уже в привычной для себя манере начала оправдывать свое очередное преступление, называя последствия собственных атак «результатом работы украинской ПВО». Это классический пример манипуляции, цель которой - переложить ответственность за обстрелы гражданской инфраструктуры Киева на Украину. Именно россия является преступником, который запускает ракеты и другое вооружение по территории Украины - убивая гражданское население и уничтожая гражданскую инфраструктуру», - указали в ЦПД СНБО в Telegram.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
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