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После эвтаназии у белки Пинат, которая была звездой соцсетей в США, не обнаружили бешенства

После эвтаназии у белки Пинат, которая была звездой соцсетей в США, не обнаружили бешенства

Киев  •  УНН

 • 706 просмотра

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Белку Пинат, звезду соцсетей с десятками тысяч подписчиков, изъяли у владельца и усыпили из-за укуса работника. Тесты на бешенство оказались отрицательными, а департамент начал внутреннее расследование.

Чиновники сообщили, что у известной в соцсетях белки Пинат, которую изъяли у владельца и усыпили, не обнаружили бешенства. Об этом УНН пишет со ссылкой на CBS News.

Детали

Представитель власти округа Чемунг, что в штате Нью-Йорк, Крис Мосс заявил, что тесты на бешенство, которые взяли у белки, были отрицательными. Он сказал, что округ сотрудничал со штатом и придерживался протоколов.

В штате Нью-Йорк только лицензированные реабилитаторы диких животных могут легально спасать белок, а чтобы легально содержать одомашненное дикое животное, оно также должно быть зарегистрировано как учебное животное.

Мы были готовы выполнить требования, мы были готовы получить документы. Нам нужны были небольшие указания от ОИК

- сказал владелец белки Марк Лонго.

Он заявил, что ожидал именно отрицательных результатов теста на бешенство.

Белка Пинат (Арахис) имела десятки тысяч подписчиков в Instagram, TikTok и других платформах. Она прожила с Лонго более семи лет, с тех пор как он нашел ее маленьким бельчонком. Лонго говорил, что когда белку изъяли, он был в процессе оформления документов, чтобы сертифицировать ее, как учебное животное.

Добавим

Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк 30 октября забрал белку Пинат и енота по имени Фред из дома Марка Лонго. Агентство заявило, что получило жалобы на то, что дикие животные содержатся незаконно и потенциально опасны для окружающих. Обоих животных усыпили, поскольку белка укусила одного работников департамента. Но чиновники столкнулись со шквалом критики за это изъятие. Государственные служащие заявили, что с тех пор они сталкивались с угрозами насилия.

В подготовленном заявлении ОИК сообщила, что проводится внутреннее расследование и что они пересматривают внутреннюю политику и процедуры.

Семья Алена Делона отказалась усыпить его собаку, как он просил в завещании21 авг. 2024, 14:57 • 17012 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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