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Порошенко подписал указ об ускорении децентрализации

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Президент Украины Петр Поршенко поручил Кабинету министров принять меры для ускорения формирования территориальных общин в стране. Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Главы государства, передает УНН.

Порошенко подписал указ об ускорении децентрализации

"Кабинету Министров Украины обеспечить: разработку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект по совершенствованию законодательства о местных выборах в связи с образованием объединенных территориальных общин; принятие в установленном порядке меры по оказанию государственной поддержки для завершения к 2020 году формирования и образования территориальных общин по всей территории Украины, усиление территориальных общин, а также содействие развитию сельских территорий, в частности путем увеличения объемов предоставления финансовой поддержки органам местного самоуправления для внедрения реформы в сфере образования, в том числе модернизации сети опорных школ, приобретения школьных автобусов, подключения учебных заведений к скоростному Интернету", - говорится в указе.

Кроме того, областным, Киевской городской государственным администрациям Глава государства поручил обеспечить разработку и утверждение планов перспективного развития соответствующих областей, города Киева на 2019-2021 годы. При этом местные власти должны учесть потенциал регионов, конкурентные преимущества и стратегическое видение их развития, результаты реформ по децентрализации власти, объединения территориальных общин и их финансовые возможности и тому подобное.

Органам местного самоуправления рекомендуется разработать и утвердить планы перспективного развития на 2019 - 2021 годы с учетом региональных стратегий развития, местных приоритетов, определенных территориальными общинами.

Напомним, Кабинет министров разработал календарный график новой волны децентрализации, который планируется пройти в течение 600 дней.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на внесение изменений в Конституцию Украины в части децентрализации в 2019 году.

Следующие местные выборы 2020 должны состояться на новой территориальной основе, и именно в 2020 году будут приниматься административные решения об объединении общин, что за четыре года не нашли желание объединиться.

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