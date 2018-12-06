Порошенко підписав указ про пришвидшення децентралізації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Петро Поршенко доручив Кабінету міністрів вжити заходів для пришвидшення формування територіальних громад в країні. Про це йдеться в тексті указу, опублікованому на сайті голови держави, передає УНН.
"Кабінету Міністрів України забезпечити: розроблення та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо удосконалення законодавства про місцеві вибори у зв'язку з утворенням об'єднаних територіальних громад; вжиття в установленому порядку заходів щодо надання державної підтримки для завершення до 2020 року формування та утворення спроможних територіальних громад по всій території України; посилення спроможності територіальних громад, а також сприяння розвитку сільських територій, зокрема шляхом збільшення обсягів надання фінансової підтримки органам місцевого самоврядування для впровадження реформи у сфері освіти, у тому числі модернізації мережі опорних шкіл, придбання шкільних автобусів, підключення навчальних закладів до швидкісного Інтернету", - йдеться в указі.
Крім того, обласним, Київській міській державним адміністраціям голова держави доручив забезпечити розроблення та затвердження планів перспективного розвитку відповідних областей, міста Києва на 2019-2021 роки. При цьому місцева влада має врахувати потенціал регіонів, конкурентні переваги та стратегічне бачення їх розвитку, результати реформ із децентралізації влади, об'єднання територіальних громад та їх фінансові спроможності тощо.
Органам місцевого самоврядування рекомендується розробити та затвердити плани перспективного розвитку на 2019 - 2021 роки з урахуванням регіональних стратегій розвитку, місцевих пріоритетів, визначених територіальними громадами.
Нагадаємо, Кабінет міністрів розробив календарний графік нової хвилі децентралізації, який планується пройти протягом 600 днів.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на внесення змін до Конституції України у частині децентралізації у 2019 році.
Наступні місцеві вибори 2020 року мають відбутися на новій територіальній основі, і саме у 2020 році будуть прийматися адміністративні рішення про об’єднання громад, які за чотири роки не знайшли бажання об’єднатись.