Прем'єр вважає, що зміни до Конституції про децентралізацію можливі у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на внесення змін до Конституції України у частині децентралізації у 2019 році. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, що за наступний 2019 рік ми можемо ухвалити зміни до Основного Закону, де передбачити абсолютно логічно те, що сьогодні вже напрацьовано", - наголосив він.
Прем'єр вважає, що в лютому 2019 року Україна може приступити до ухвалення змін до Конституції у частині децентралізації.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявляв, що голосування за зміни до Конституції у частині децентралізації у другому читанні повинні відбутися після деокупації Донбасу.
31 серпня 2015 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про зміни до Конституції у частині децентралізації. Гройсман, тоді у статусі голови Верховної Ради, після ухвалення змін у першому читанні заявляв, що вказані зміни до Конституції не передбачають впровадження особливого статусу окремих районів Донбасу.