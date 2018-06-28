Президент розповів, коли має відбутися голосування за зміни до Конституції щодо децентралізації
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Голосування за зміни до Конституції у частині децентралізації у другому читанні повинні відбутися після деокупації Донбасу. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві, передає кореспондент УНН.
“Втрату Президентом низки повноважень передбачає і проект змін до Конституції в частині децентралізації. Це щеплення проти федералізації. Але одночасно і збільшення відповідальності. На жаль, конституційні зміни нам поки що не довелося провести, хоча децентралізація вважається однією з найбільш успішних наших реформ, які вже кожен може відчути на собі. Ці зміни до Конституції проголосовані в першому читанні і чекають на друге читання, пов’язане з обставинами встановлення стійкого миру на Донбасі, відсічі російській агресії — деокупації Донбасу”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО.