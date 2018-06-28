Президент розповів, коли має відбутися голосування за зміни до Конституції щодо децентралізації

“Втрату Президентом низки повноважень передбачає і проект змін до Конституції в частині децентралізації. Це щеплення проти федералізації. Але одночасно і збільшення відповідальності. На жаль, конституційні зміни нам поки що не довелося провести, хоча децентралізація вважається однією з найбільш успішних наших реформ, які вже кожен може відчути на собі. Ці зміни до Конституції проголосовані в першому читанні і чекають на друге читання, пов’язане з обставинами встановлення стійкого миру на Донбасі, відсічі російській агресії — деокупації Донбасу”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що найближчим часом внесе на розгляд Верховної Ради зміни до Конституції щодо членства в ЄС і НАТО.