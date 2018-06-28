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10 марта, 00:20 • 74334 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103120 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118555 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138733 просмотра

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8 марта, 10:25 • 144245 просмотра

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7 марта, 19:45 • 182244 просмотра

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Президент рассказал, когда должно состояться голосование за изменения в Конституцию по децентрализации

Президент рассказал, когда должно состояться голосование за изменения в Конституцию по децентрализации

Киев  •  УНН

 • 10210 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации во втором чтении должны состояться после деоккупации Донбасса. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Потерю Президентом ряда полномочий предполагает и проект изменений в Конституцию в части децентрализации. Это прививки против федерализации. Но одновременно и увеличение ответственности. К сожалению, конституционные изменения нам пока не пришлось провести, хотя децентрализация считается одной из самых успешных наших реформ, которые уже каждый может почувствовать на себе. Эти изменения в Конституцию проголосованы в первом чтении и ждут второго чтения, связанного с обстоятельствами установления устойчивого мира на Донбассе, отпора российской агрессии - деоккупации Донбасса", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО.

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