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Премьер считает, что изменения в Конституцию о децентрализации возможны в 2019 году

Киев • УНН

 • 9068 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на внесение изменений в Конституцию Украины в части децентрализации в 2019 году. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Премьер считает, что изменения в Конституцию о децентрализации возможны в 2019 году

"Я считаю, что за следующий 2019 год мы можем принять изменения в Основной Закон, где предусмотреть абсолютно логично то, что сегодня уже наработано", - подчеркнул он.

Премьер считает, что в феврале 2019 года Украина может приступить к принятию изменений в Конституцию в части децентрализации.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации во втором чтении должны состояться после деоккупации Донбасса.

31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации. Гройсман, тогда в статусе главы Верховной Рады, после принятия изменений в первом чтении заявлял, что указанные изменения в Конституцию не предусматривают внедрение особого статуса отдельных районов Донбасса.

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