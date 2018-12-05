Премьер считает, что изменения в Конституцию о децентрализации возможны в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на внесение изменений в Конституцию Украины в части децентрализации в 2019 году. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Я считаю, что за следующий 2019 год мы можем принять изменения в Основной Закон, где предусмотреть абсолютно логично то, что сегодня уже наработано", - подчеркнул он.
Премьер считает, что в феврале 2019 года Украина может приступить к принятию изменений в Конституцию в части децентрализации.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что голосование за изменения в Конституцию в части децентрализации во втором чтении должны состояться после деоккупации Донбасса.
31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации. Гройсман, тогда в статусе главы Верховной Рады, после принятия изменений в первом чтении заявлял, что указанные изменения в Конституцию не предусматривают внедрение особого статуса отдельных районов Донбасса.