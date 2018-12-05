Уряд анонсував нову хвилю децентралізації
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кабінет міністрів розробив календарний графік нової хвилі децентралізації, який планується пройти протягом 600 днів. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми пройшли перший етап реформи децентралізації. І ми маємо зараз вийти на новий етап реформи, щоб у 2020 році всі необхідні рішення були ухвалені, і ми отримали всю територію України, яка буде формуватися із самодостатніх громад... Календарний графік нової хвилі децентралізації ми можемо пройти за 600 днів", - вважає Прем'єр.
За його словами, у грудні уряд попрацює з усіма асоціаціями для узгодження цього графіку, який включатиме у себе ухвалення нового законодавства.
Нагадаємо, Прем'єр вважає, що зміни до Конституції про децентралізацію можливі у 2019 році.
31 серпня 2015 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про зміни до Конституції у частині децентралізації. Гройсман, тоді у статусі голови Верховної Ради, після ухвалення змін у першому читанні заявляв, що вказані зміни до Конституції не передбачають впровадження особливого статусу окремих районів Донбасу.
Згодом уже новий голова ВР Андрій Парубій підтримав ідею про вилучення зі змін до Конституції стосовно децентралізації норми про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, але зазначив, що її важко втілити.