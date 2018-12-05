Правительство анонсировало новую волну децентрализации
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет министров разработал календарный график новой волны децентрализации, который планируется пройти в течение 600 дней. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы прошли первый этап реформы децентрализации. И мы должны сейчас выйти на новый этап реформы, чтобы в 2020 году все необходимые решения были приняты, и мы получили всю территорию Украины, которая будет формироваться из самодостаточных общин... Календарный график новой волны децентрализации мы можем пройти за 600 дней", - считает Премьер.
По его словам, в декабре правительство поработает со всеми ассоциациями для согласования этого графика, который будет включать в себя принятие нового законодательства.
Напомним, Премьер считает, что изменения в Конституцию о децентрализации возможны в 2019 году.
31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации. Гройсман, тогда в статусе главы Верховной Рады, после принятия изменений в первом чтении заявлял, что указанные изменения в Конституцию не предусматривают введение особого статуса отдельных районов Донбасса.
Потом уже новый глава ВР Андрей Парубий поддержал идею об исключении из изменений в Конституцию относительно децентрализации нормы об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, но отметил, что ее трудно воплотить.