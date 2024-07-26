Паром "Славянин", который поразила Украина во время атаки на порт "Кавказ" в Крыму, обеспечивал группировку оккупантов на полуострове и на юге Украины. После поражения судна Азовское море лишилось российских военных кораблей. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии Суспільне Крим, передает УНН.

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Плетенчук указал, что ранее "Славянин" курсировал из порта "Кавказ" в Варну в Болгарии. Впрочем после потери предыдущих двух паромов россияне были вынуждены снять его с этого маршрута и поставить на "внутренний" маршрут - чтобы соединять железную дорогу рф с оккупированной в Крыму железной дорогой.

По его словам, паром был важным элементом военной логистики оккупантов. Он обеспечивал группировки в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях юга Украины.

Вооруженные силы рф, как указал Плетенчук, не решаются использовать мост для таких целей, а железная дорога до сих пор не достроена.

"Сейчас они будут как-то решать проблему разрыва этой цепочки. Его поражение не случайно. Кроме того, после этого поражения они поняли, что это не шутки. Относительно того, что Украина контролирует огнем Азовское море: это в свое время сказал военнокомандующий ВМС Украины, однако не поверили в это россияне. Но после этого удара поняли, что это так и есть", - указал Плетенчук.

Напомним"23 июля Военно-морские силы ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны в порту "Кавказ" нанесли существенные повреждения вражескому парому "Славянин", который использовался для военных целей. Это третий и последний железнодорожный паром, который рф имели в указанном регионе.

Как указали в британской разведке, поражение Украиной российского парома "Славянин" в порту "Кавказ" создаст для рф дополнительные логистические проблемы в снабжении оккупационных сил на юге Украины и экспорте сжиженного нефтяного газа.