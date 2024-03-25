Поражение узла связи чф рф в Севастополе: у ВМС рассказали о последствиях атаки

По узлу связи черноморского флота рф в Севастополе был нанесен серьезный удар, который повлек существенный ущерб. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, 25 марта, передает корреспондент УНН.

Военно-морская база это та структура, которая обеспечивает деятельность флота в целом. Поэтому это может оказаться не только связь (речь идет о последствиях для врага - ред.), это может оказаться и обеспечение, и текущий ремонт, и многие другие вопросы, которые решает непосредственно военно-морская база. Информацию будем обновлять, но по состоянию на сейчас могу сказать, что да, операция была успешной - удар был нанесен серьезный и ущерб существенный - рассказал Плетенчук.

Он также добавил, что кроме пораженной базы в акватории Черного моря у россиян есть еще две ВМБ, в частности, есть база в новороссийске.

"Будет ли она справляться с таким количеством задач - нет. Она не была рассчитана на такое количество кораблей. Тем не менее, все равно некоторые логистические инструменты у них остаются. И в целом существуют разнообразные способы решения таких проблем. Но они все достаточно серьезно затягивают процесс подготовки корабля к выходу в море и, конечно, очень сильно усложняют работу для военной логистики", - сказал Плетенчук.

Он также подтвердил поражение склада с горюче-смазочными материалами российского флота.

Напомним

23 марта украинские военные успешно поразили большие десантные корабли рф "ямал" и "азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры чф рф во временно оккупированном Севастополе.

25 марта в ГУР сообщили, что повреждения пораженного российского большого десантного корабля "ямал" в оккупированном Крыму, по оценкам, носят критический характер

Кроме того, 25 марта в Военно-морских силах ВСУ подтвердили поражение двух российских больших десантных кораблей "ямал" и "азов" в оккупированном Крыму, а возможное поражение третьей единицы проверяется.