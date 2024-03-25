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Поражение узла связи чф рф в Севастополе: у ВМС рассказали о последствиях атаки
Узел связи черноморского флота россии в Севастополе был серьезно поврежден, что повлекло значительные последствия для морских операций и логистики противника.
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российские войска 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 11 взрывов от минометных и артиллерийских обстрелов в 4 населенных пунктах.
В ВМС могут подтвердить поражение двух кораблей рф, верифицируются данные о возможном поражении третьего
Плетенчук подтвердил повреждение двух российских больших десантных кораблей в оккупированном Крыму, а повреждение третьего корабля проверяется.
Курс валют на 25 марта: доллар продолжает падать: курс валют на 25 марта
Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на уровне 38,9034 UAH/USD, укрепив гривну на 2 копейки.
россияне ранили еще троих жителей Донетчины - ОВА
россияне ранили еще 3 жителей Донецкой области. С 24 февраля 2022 года россияне убили 1891 мирного жителя Донетчины, ранили еще 4737.
В россии после атаки БПЛА на новочеркасскую ГРЭС поврежден один из ее энергоблоков - росСМИ
Один из энергоблоков Новочеркасской ГРЭС в ростовской области россии был поврежден в результате атаки беспилотников в ночь на 25 марта.
Могут пройти уже более 50%: нардеп анонсировал продолжение работы комитета над законопроектом о мобилизации
Комитет по вопросам безопасности продолжит работу над законопроектом о мобилизации, планируя рассмотреть еще более 700 поправок.
В небе над Украиной ночью сбили 8 "шахедов" - Воздушные Силы
Силы обороны ночью сбили 8 из 9 вражеских ударных беспилотников над Николаевской и Одесской областями.
Армия рф вечером выпустила по Никопольщине почти полтора десятка снарядов
Российская армия выпустила почти пятнадцать снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области поздно вечером в воскресенье, о жертвах не сообщается.
В Кривом Роге отменили аварийные графики отключений света - Вилкул
В Кривом Роге Днепропетровской области отменили введенные накануне аварийные графики отключений электроэнергии, но ситуация остается сложной, поскольку продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.